В Карагандинской области введены в эксплуатацию новые модульные вахтовые комплексы для работников газовой компании, передаёт BAQ.KZ.

Объекты были представлены в ходе рабочей поездки руководства компании во главе с председателем правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов.

Каждый комплекс рассчитан на 23 человека и включает административно-бытовой корпус с рабочими кабинетами, учебным классом, серверной и медицинскими помещениями. Для вахтовых работников обустроены общежития с жилыми и бытовыми комнатами, кухнями, тренажёрным залом, прачечной, сушильными камерами, душевыми и гардеробами. Дополнительно построены контрольно-пропускные пункты, оснащённые системами контроля доступа и видеонаблюдения.

В компании подчеркнули, что создание комфортных и безопасных условий труда является одним из ключевых приоритетов, особенно в рамках Года рабочих профессий. Новые комплексы заменили устаревшие вагончики и арендное жильё, ранее используемые на объектах газотранспортной инфраструктуры.

Ожидается, что современные условия проживания повысят безопасность персонала и эффективность производственных процессов.