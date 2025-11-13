Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил Каракиянский район, где встретился с жителями и обсудил социально-экономическое развитие территории, передаёт BAQ.KZ.

По его данным, в этом году в Каракиянский район привлечено 222,6 млрд тенге инвестиций. Основной вклад приходится на промышленность, транспортно-логистическую сферу, сельское и рыбное хозяйство, а также туризм.

В сельском хозяйстве работают 580 крестьянских хозяйств. В текущем году 25 хозяйств засеяли 165 гектаров земли и собрали 3 тысячи тонн продукции. Для водопоя скота на пастбищах пробурено 9 колодцев.

В рыбном хозяйстве компания "Органик Фиш" реализует проект стоимостью 12 млрд тенге по выращиванию лосося в море, а также проект по разведению 50 тонн осетровых пород.

Предпринимательство в районе активно развивается: работают 2 274 субъекта бизнеса, в этом году открыто 6 новых объектов, а объем продукции малого и среднего бизнеса достиг 16 млрд тенге. Туристическая сфера получает развитие за счет проектов по строительству визит-центров и гостиниц в районах "Бозжыра" и "Бекет ата".

В логистической отрасли через порт Курык и железнодорожные линии перевезено около 4 млн тонн грузов. В инфраструктуре района строится опреснительный завод мощностью 10 тыс. кубометров воды в сутки и водорезервуар стоимостью 350 млн тенге.

Кроме того, в 2025–2028 годах планируется реализация крупных инвестиционных проектов: ветроэлектростанция мощностью 100 МВт, заводы по переработке природного камня, производству сжиженного природного газа и метанола, а также верфь для строительства и ремонта судов на Каспийском море.

"Каракия имеет огромный потенциал, и в будущем район станет одним из самых развитых в республике. Все вопросы, поднятые на сегодняшней встрече, будут решаться поэтапно, а главная цель – повышение качества жизни населения", – подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

По итогам встречи аким области дал соответствующие поручения управлению и акимату района для реализации всех намеченных проектов.





