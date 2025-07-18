В северной части Каспийского моря появится новый морской канал длиной более 91 километра — его проложат для доставки стационарных нефтяных платформ к месторождениям "Каламкас-море" и "Хазар", передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. О проекте стало известно из материалов о планируемой деятельности ТОО Kalamkas-Khazar Operating.

Работы намечены на 2026–2029 годы. Канал пройдёт в районе Уральской седловины, где наблюдается значительное обмеление. Основной маршрут совпадёт с Гурьевским фарватером, но есть и альтернативный — южнее, в обход тюленьего резервата "Ит балығы". Ширина будущего канала — 144 метра, глубина — 5 метров. Строительство будет разовым: он нужен исключительно для транспортировки платформ и тяжёлого оборудования, после чего эксплуатация не планируется.

Объёмы работ впечатляют: потребуется извлечь почти 37 миллионов кубометров донного грунта. Для этого задействуют современные фрезерные земснаряды, способные эффективно работать в мелководьях северного Каспия. При этом подрядчики обещают соблюдать экологические нормы: использовать технологии снижения мутности воды, вести раздельный сбор и утилизацию отходов, а также свести к минимуму выбросы.

Согласно экологическим изысканиям за 2023–2024 годы, уровень загрязнения в районе будущих работ не превышает допустимые нормы, а биологическое разнообразие остаётся стабильным.