  • 3 Ноября, 06:29

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2

Сегодня, 05:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeministr.kz Сегодня, 05:14
Сегодня, 05:14
114
Фото: primeministr.kz

В акватории Каспийского моря зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2, передает BAQ.KZ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Информацию подтвердили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземные толчки были зарегистрированы 2 ноября в 18:46 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 72 километра. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

Самое читаемое

Наверх