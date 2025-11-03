В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2
Сегодня, 05:14
114Фото: primeministr.kz
В акватории Каспийского моря зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2, передает BAQ.KZ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Информацию подтвердили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Подземные толчки были зарегистрированы 2 ноября в 18:46 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 72 километра. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
