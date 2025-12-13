В Каспийском море произошло землетрясение
Вчера, 23:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:29Вчера, 23:29
76Фото: Pixabay.com
В Каспийском море в 20:33 зафиксировано землетрясение, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Республиканском сейсмологическом центре, магнитуда подземных толчков составила 3,1, глубина - 72 км.
Самое читаемое
- Международные отели Rixos и Pana появятся в Кызылорде
- 170 электронных сигарет изъяли полицейские в ходе рейда в Караганде
- Девушка выпала из окна многоэтажки в Алматы
- Тысячи кур сбежали после аварии грузовика в немецком Кведлинбурге
- Иран арестовал Нобелевскую лауреатку, борца за права женщин Наргиз Мохаммади