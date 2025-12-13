  • 14 Декабря, 00:12

В Каспийском море произошло землетрясение

Фото: Pixabay.com

В Каспийском море в 20:33 зафиксировано землетрясение, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Республиканском сейсмологическом центре, магнитуда подземных толчков составила 3,1, глубина - 72 км.

