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В Каспийском море у берегов Баку очистят воду от нефтяных пятен

На выполнение работ будет направлено 1,77 млн манатов.

2 Сентября 2026, 01:42
АВТОР
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Report 2 Сентября 2026, 01:42
2 Сентября 2026, 01:42
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Фото: Report

В акватории Бакинской бухты, расположенной в пределах Приморского национального парка, планируют провести очистку поверхности воды от нефтяных пятен и других отходов нефтяного происхождения, передает Report.

Управление Приморского бульвара уже приступило к подготовительным работам. Для проведения очистки ведомство заключило соответствующие договоренности с Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Управление Приморского бульвара было создано в 2008 году. Его уставный капитал составляет 65,211 млн манатов.

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