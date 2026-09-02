В Каспийском море у берегов Баку очистят воду от нефтяных пятен

В акватории Бакинской бухты, расположенной в пределах Приморского национального парка, планируют провести очистку поверхности воды от нефтяных пятен и других отходов нефтяного происхождения, передает Report.

Управление Приморского бульвара уже приступило к подготовительным работам. Для проведения очистки ведомство заключило соответствующие договоренности с Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Управление Приморского бульвара было создано в 2008 году. Его уставный капитал составляет 65,211 млн манатов.