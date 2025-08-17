  • 17 Августа, 22:20

В Каспийском море зафиксировали землетрясение

Жертв и разрушений нет.

Сегодня, 21:55
Фото: Lada.kz

В акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 4, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. По данным сейсмологов, природное явление было зафиксировано 16 августа в 12:10 по времени Астаны. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 40.72° северной широты и 51.60° восточной долготы. Очаг залегал на глубине около 30 километров. 

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

