В акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 4, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. По данным сейсмологов, природное явление было зафиксировано 16 августа в 12:10 по времени Астаны. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 40.72° северной широты и 51.60° восточной долготы. Очаг залегал на глубине около 30 километров.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.