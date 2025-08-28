В католической школе и церкви в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, произошла стрельба. По предварительным данным, погибли два человека, ещё свыше десяти получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

По информации американских СМИ, сначала сообщалось о задержании стрелка, однако позже стало известно, что он покончил с собой.

Стрельба началась во время утренней службы в церкви при школе. По словам сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, дети в панике прятались под скамейками. Некоторые получили огнестрельные ранения - один подросток в спину, другой в шею.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о происшествии. На месте работают сотрудники ФБР.

Полиция Миннеаполиса отмечает, что это уже четвертый инцидент со стрельбой за последние сутки. В общей сложности в городе за 12 часов погибли пять человек, более десяти пострадали. В управлении подчеркнули, что уровень насилия с применением оружия вызывает серьёзную тревогу.

После происшествия школу и церковь оцепили. Родители собрались у здания, позднее их пустили внутрь, чтобы они смогли забрать своих детей.