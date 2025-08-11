По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано значительное положительное миграционное сальдо, передает BAQ.KZ.

С января по июнь в страну прибыли 11 267 человек, в то время как покинули её 3 518 человек. Таким образом, количество въезжающих превысило количество выезжающих почти в три раза.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, число выехавших из Казахстана сократилось на 49,5%, а прибывших — уменьшилось на 21%. Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ: 82,2% въезжающих и 73,9% выезжающих связаны с этими государствами.

Кроме того, внутренняя миграция показала рост на 20,6%. Положительное сальдо межрегиональных перемещений отмечается в крупных городах и регионах: Астана (36 821 человек), Алматы (16 934), Шымкент (10 838) и Алматинская область (5 500).

Данные свидетельствуют о продолжающемся интересе к Казахстану как месту для работы и жизни, а также о динамике внутренней миграции в стране.