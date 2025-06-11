На этой неделе казахстанцев ждёт настоящее лето с переменчивым настроением. Как сообщили синоптики "Казгидромета", с 12 по 14 июня в стране установится жаркая погода, но расслабляться рано - вместе с теплом придут дожди, грозы и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

В северной части Казахстана температура воздуха поднимется до +25…+33 градусов, а в южных регионах снова ожидается по-настоящему палящее солнце - до +38 градусов.

Однако в ряде районов не обойдётся без сюрпризов: прогнозируются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра, а местами возможен и град. Особенно внимательными стоит быть жителям северных и южных областей - погода там будет наиболее неустойчивой.

Метеорологи напоминают: в периоды резкой смены погодных условий важно соблюдать меры предосторожности - избегать открытых пространств во время грозы, не парковать машины под деревьями и внимательно следить за штормовыми предупреждениями.