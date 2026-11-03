В Казахстане 108 тысяч человек нуждаются в особой поддержке: кто им помогает?
3 Ноября 2026, 12:44
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3 Ноября 2026, 12:443 Ноября 2026, 12:44
166Фото: baq.kz
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