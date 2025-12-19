С 22 по 30 декабря 2025 года в Казахстане пройдет прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании (ЕНТ), передает BAQ.KZ.

Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования или через мобильное приложение UTO.

Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. Абитуриенты смогут самостоятельно выбрать место, дату и время проведения экзамена.

В январском ЕНТ участвуют:

лица, не набравшие пороговый балл летом;

обучающиеся в вузах на платной форме;

желающие перевестись из творческих групп на другие направления;

абитуриенты прошлых лет, выпускники колледжей;

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;

граждане РК, обучавшиеся за рубежом;

выпускники текущего года, желающие поступить на платной основе.

Формат и структура ЕНТ в 2026 году остаются прежними: три обязательных предмета и два профильных на выбор, 120 заданий, максимальный балл – 140.

В тестировании предусмотрен доступ к калькулятору, периодической таблице химических элементов и таблице растворимости солей. Продолжительность экзамена – 4 часа (240 минут), абитуриенты с особыми образовательными потребностями получат дополнительное время в 40 минут.