В Послании народу "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения инфраструктурных проблем, в том числе в сфере теплоэнергетики. Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что в стране реализуется масштабная ремонтная кампания. В этом году планируется капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин, передает BAQ.KZ.

"Эта работа уже дала результат. Средний износ теплоэлектроцентралей по стране снижен до 61%. По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны риска в жёлтую, 3 ТЭЦ — из жёлтой в зелёную", — отметил глава Минэнерго.

Правительство держит под особым контролем вопросы модернизации и снижения износа объектов теплоэнергетики.