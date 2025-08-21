  • 21 Августа, 17:10

В Казахстане 9 ТЭЦ перешли из "красной" зоны риска в "жёлтую"

Часть объектов улучшила показатели надежности.

Сегодня, 12:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр видео Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
17
Фото: кадр видео

В Послании народу "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения инфраструктурных проблем, в том числе в сфере теплоэнергетики. Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что в стране реализуется масштабная ремонтная кампания. В этом году планируется капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин, передает BAQ.KZ.

"Эта работа уже дала результат. Средний износ теплоэлектроцентралей по стране снижен до 61%. По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны риска в жёлтую, 3 ТЭЦ — из жёлтой в зелёную", — отметил глава Минэнерго.

Правительство держит под особым контролем вопросы модернизации и снижения износа объектов теплоэнергетики.

Самое читаемое

Наверх