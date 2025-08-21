В Казахстане 9 ТЭЦ перешли из "красной" зоны риска в "жёлтую"
Часть объектов улучшила показатели надежности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Послании народу "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения инфраструктурных проблем, в том числе в сфере теплоэнергетики. Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что в стране реализуется масштабная ремонтная кампания. В этом году планируется капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин, передает BAQ.KZ.
"Эта работа уже дала результат. Средний износ теплоэлектроцентралей по стране снижен до 61%. По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны риска в жёлтую, 3 ТЭЦ — из жёлтой в зелёную", — отметил глава Минэнерго.
Правительство держит под особым контролем вопросы модернизации и снижения износа объектов теплоэнергетики.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца