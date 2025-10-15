Министр культуры и информации Аида Балаева доложила премьер-министру Олжасу Бектенову о проводимой работе по антинаркотической пропаганде, передает BAQ.KZ.

Олжас Бектенов поручил усилить информационную работу и обратил внимание на необходимость применения современных форм и методов пропаганды в профилактической работе. Подчеркнута важность размещения социальной рекламы на популярных онлайн-платформах, в кинотеатрах, общественном транспорте и местах массового пребывания граждан.

Кроме того, министерствам культуры и информации, искусственного интеллекта совместно с Комитетом национальной безопасности необходимо активнее включиться в выявление и автоматическую блокировку таргетированной рекламы и наркосайтов.

Для выявления новых видов синтетических наркотиков Министерству юстиции следует принять срочные меры по оснащению органов судебной экспертизы современным оборудованием, подбору и подготовке экспертов, а также усовершенствовать процедуру и оптимизировать время проведения экспертиз.

Пункты пропуска на границе будут обеспечены современными средствами досмотра, техническими средствами пограничного контроля и радиомониторинга.

Акимам регионов поручено возглавить областные штабы по противодействию наркомании и до конца октября т.г. выработать конкретные меры по противодействию наркомании с учетом местных условий и возможностей бюджетов.

Премьер-министр подчеркнул, что все эти меры должны найти отражение в Комплексном план.

По итогам заседания одобрен план работы Штаба на 2026 год.