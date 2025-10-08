Сегодня в Казахстане в листе ожидания на трансплантацию органов состоят 4 384 пациента, среди них — 121 ребёнок. Наибольшая доля приходится на пересадку почки — около 91%. Трансплантации печени ожидают 222 пациента, сердца — 149, лёгких — 27, а лёгочно-сердечного комплекса — 6 человек. Об этом стало известно на площадке СЦК. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По данным Минздрава, ежегодно более 300 пациентов выбывают из этого списка по причине смерти, так и не дождавшись операции. С 2012 года в Казахстане проведено свыше 3 200 операций, большинство — от живых доноров.

Недоверие общества и кадровый дефицит

На сегодняшний день на портале eGov.kz зарегистрировано более 135 тысяч волеизъявлений относительно донорства органов. Однако согласие на посмертное донорство выразили лишь 10 724 человека, в то время как более 112 тысяч заявили об отказе. Несмотря на рост числа согласий, количество отказов увеличивается быстрее.

В Казахстане действует лишь 1,2 трансплант-координатора на миллион населения, тогда как в Испании этот показатель достигает 12,5. Большинство специалистов совмещают работу с другими обязанностями, что осложняет процесс.

Руководитель отдела по координации и аллокации донорских органов Республиканского центра Кайрат Иманбаев подчеркнул важность прозрачности и доверия:

"В обществе много мифов о донорстве. Чтобы исключить сомнения, важно понимать: распределение органов происходит через единую медицинскую систему. Это исключает человеческий фактор. Трансплантация не может существовать без общества, а донорство — без трансплантологии".

Сомнения у казахстанцев по поводу трансплантации часто связаны с религиозными стереотипами. Однако представители духовенства подчёркивают: донорство не противоречит вере, напротив — является делом милосердия.

Иеромонах, ключарь Успенского кафедрального собора Астаны Дмитрий Байдек отметил, что важно просвещать людей и развеивать их страхи:

"Трансплантологии нужно помогать именно через просвещение. Нужно рассказывать людям, как это всё происходит, чтобы они не думали, что кто-то ускорит или сократит их жизнь ради донорства. Конечно, должно быть свободное волеизъявление. Человек должен понимать: он может сделать добро и в этой жизни, и по ту сторону бытия — совершить великое деяние, сохранить жизнь другому человеку, когда его самого уже не будет".

По его словам, церковь однозначно поддерживает участие верующих в донорских программах.