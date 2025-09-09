В Казахстане число любителей спорта выросло на 300 тысяч человек
Показатель превысил 8,5 миллиона человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане увеличилось количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. По итогам прошлого года этот показатель превысил 8,5 миллиона человек - на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Спортом систематически занимается 41,4% населения, в том числе более 3 миллионов жителей сельской местности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Среди любителей спорта 72% составляют мужчины (6,02 млн человек) и 28% женщины (2,38 млн). Цель ведомства - довести долю казахстанцев, ведущих активный образ жизни, до 50% к 2029 году.
Особое внимание уделяется развитию детского спорта. В 2025 году из местных бюджетов выделено 50 млрд тенге на госзаказ в сфере спорта. Благодаря этим средствам открыто свыше 7 тысяч секций, которые бесплатно посещают более 240 тысяч детей.
Кроме того, по всей стране действуют 912 подростковых клубов, охватывающих почти 300 тысяч детей и подростков. Спрос на такие программы остаётся высоким, и перед местными исполнительными органами поставлена задача обеспечить их устойчивое финансирование.
"Развитие массового спорта в Казахстане является важнейшим механизмом укрепления здоровья нации, формирования здорового образа жизни и воспитания подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- В Туркестанской области мужчина до крови избил больного отца: его задержала полиция
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога