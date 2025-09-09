В Казахстане увеличилось количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. По итогам прошлого года этот показатель превысил 8,5 миллиона человек - на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Спортом систематически занимается 41,4% населения, в том числе более 3 миллионов жителей сельской местности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Среди любителей спорта 72% составляют мужчины (6,02 млн человек) и 28% женщины (2,38 млн). Цель ведомства - довести долю казахстанцев, ведущих активный образ жизни, до 50% к 2029 году.

Особое внимание уделяется развитию детского спорта. В 2025 году из местных бюджетов выделено 50 млрд тенге на госзаказ в сфере спорта. Благодаря этим средствам открыто свыше 7 тысяч секций, которые бесплатно посещают более 240 тысяч детей.

Кроме того, по всей стране действуют 912 подростковых клубов, охватывающих почти 300 тысяч детей и подростков. Спрос на такие программы остаётся высоким, и перед местными исполнительными органами поставлена задача обеспечить их устойчивое финансирование.