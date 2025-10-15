В Казахстане ведётся масштабная модернизация законодательства о неправительственных организациях. Как сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов, разработка нового закона позволит создать более прозрачные, современные и цифровые механизмы взаимодействия государства и гражданского сектора. Об этом стало известно на XII Гражданском Форуме Казахстана "Әділетті Қазақстан: азаматтық қоғам мен мемлекет ынтымақтастығы". Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По словам Евгения Кочетова, работа проводится в рамках политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева и концепции "Слышащего государства", предусматривающей развитие гражданского общества и укрепление общественного диалога.

"Сегодня в Казахстане действует более 18 тысяч неправительственных организаций и свыше 23 тысяч общественных объединений. В гражданском секторе занято около 25 тысяч человек. Эти организации активно работают в 20 ключевых сферах — от образования и защиты прав человека до экологии, культуры и волонтёрства. Наша цель — создать для них комфортные и прозрачные условия деятельности", — отметил Кочетов.

Он подчеркнул, что по поручению Президента начата комплексная модернизация законодательства о НПО. Для подготовки нового закона создана рабочая группа из 44 участников, куда вошли депутаты парламента, эксперты, представители неправительственных организаций и госорганов.

"Новый законопроект направлен на уточнение терминологии, оптимизацию процедур регистрации и отчётности, а также внедрение цифровых инструментов. Мы стремимся сделать процесс максимально удобным и открытым. Принятие закона ожидается к 2027 году, и он станет прочной основой для развития открытого и демократического общества", — добавил вице-министр.

По словам вице-министра, Казахстан активно развивает диалоговые площадки с гражданским обществом. Кроме того, раз в два года проводится Гражданский форум, а при Министерстве культуры и информации работает Координационный совет, объединяющий лидеров гражданских альянсов и представителей НПО.

"Мы видим высокую активность граждан, стремление участвовать в жизни страны, предлагать решения и брать на себя социальную ответственность. Это говорит о зрелости нашего общества и доверии к институтам государства", — отметил Кочетов.

Он также подчеркнул, что Казахстан остаётся приверженным международным стандартам в области прав человека и свободы объединений. В последние годы приняты важные законы — о государственном общественном контроле, онлайн-петициях, средствах массовой информации. Упрощена регистрация общественных объединений, а Конституционный суд подтвердил соответствие Закона о мирных собраниях Основному закону страны.