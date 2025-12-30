В 2025 году Министерство культуры и информации Казахстана разработало проекты законов, касающиеся онлайн-платформ и масс-медиа, передает BAQ.KZ. Об этом сообщила вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева.

По ее словам, предлагаемые меры направлены на снижение распространения противоправного контента в информационном пространстве. Особое внимание уделяется защите детей от деструктивной информации, распространяемой в сети.

"Эта работа направлена на снижение распространения противоправного контента в информационном пространстве. Усиливается ответственность администрации онлайн-платформ и анонимных пользователей социальных сетей, а также предлагается ограничить детей от деструктивного контента, распространяемого на онлайн-платформах", — сказала Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что в Казахстане впервые вводится законодательное регулирование аудиовизуальных платформ.