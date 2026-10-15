В Казахстане хотят изменить правила получения «золотой визы»

В Казахстане готовят изменения в миграционное законодательство, которые затронут иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов. Среди предложений цифровое оформление «золотой визы» и новый статус долгосрочного резидента, передает BAQ.KZ.

Законопроект начали обсуждать в Курултае. Первое заседание рабочей группы прошло под руководством депутата Ляззат Жылкыбаевой с участием представителей государственных органов и экспертов.

Одно из предложений касается «золотой визы», которая позволяет иностранным инвесторам претендовать на долгосрочное проживание в Казахстане. Теперь законодатели рассматривают возможность оформления цифрового удостоверения и получения статуса долгосрочного резидента.

Подавать документы планируют онлайн через платформу QazETA Министерства внутренних дел. Предполагается, что оформление будет проходить по принципу «одного окна».

Изменения затронут и казахстанцев, выезжающих на заработки за границу. Законопроект предусматривает меры по усилению их правовой защиты. Какие новые механизмы для этого предложены, пока не уточняется.

Документ разработан по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Сейчас он находится на стадии обсуждения в рабочей группе. Окончательные условия получения «золотой визы» и долгосрочного резидентства пока не утверждены.