В Казахстане хотят изменить предельные тарифы для 60 энергокомпаний

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа о корректировке предельных тарифов на электрическую энергию для 60 энергопроизводящих организаций. Изменения планируют ввести с 10 сентября 2026 года. Проект размещен на портале «Открытые НПА». В Минэнерго объясняют необходимость пересмотра тарифов обеспечением стабильного энергоснабжения и модернизацией генерирующих мощностей.

Корректировка должна создать для энергопроизводящих организаций финансовые условия для проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования. Основанием для разработки проекта стали заявки 60 энергопроизводящих организаций на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии.

При этом в документе отмечается, что принятие проекта приказа не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не повлияет на обеспечение национальной безопасности. Скорректированные тарифы, согласно проекту, планируется ввести в действие с 10 сентября 2026 года.