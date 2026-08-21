В Казахстане хотят создать единую систему вывоза мусора из сел
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В Казахстане планируют изменить подход к вывозу бытовых отходов в сельской местности. Новая модель должна охватить населенные пункты, где сейчас отсутствует полноценная система сбора и вывоза мусора.
Вопрос обсудили на совещании под председательством министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева в рамках реализации Концепции управления всеми видами отходов.
Для сельских районов разрабатывается адаптивная модель управления твердыми бытовыми отходами (ТБО). Она предусматривает организацию всей цепочки – от сбора и транспортировки мусора до его сортировки и захоронения.
При этом единой схемы для всех сел не будет. При разработке маршрутов и необходимой инфраструктуры планируется учитывать численность населения, расстояние между населенными пунктами, уже существующие объекты и возможность использования полигонов и другой инфраструктуры соседних районов и областей.
Сейчас Министерство экологии совместно с регионами рассчитывает, сколько объектов и техники потребуется для организации такой системы.
Четыре области стали пилотными
Первые схемы управления коммунальными отходами рассматриваются в пилотном режиме в Алматинской, Мангистауской, Кызылординской и Акмолинской областях.
Главная задача проекта – обеспечить услугой вывоза мусора сельские населенные пункты и в дальнейшем сформировать единую республиканскую систему.
Отдельным направлением станет цифровизация. Предполагается внедрить инструменты контроля за организацией вывоза ТБО и работой создаваемой инфраструктуры.
Проект реализуется в рамках более масштабной реформы системы управления отходами в Казахстане.
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