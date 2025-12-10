Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев сообщил на международной конференции в Астане, что Казахстан предложил исключить из аттестатов сведения о школах и колледжах, действующих при учреждениях уголовно-исполнительной системы. По его словам, такая практика может вызвать стигматизацию выпускников, даже если их судимость давно погашена, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы предложили уполномоченным ведомствам исключить из аттестатов упоминание школ и колледжей при учреждениях УИС. Такая практика создаёт предпосылки для дискриминации", – подчеркнул Ластаев.

Он также сообщил о закрытии учреждения №66 в Петропавловске, которое признано непригодным для содержания заключённых.

"Учреждение №66 в Петропавловске будет полностью закрыто ввиду его абсолютной непригодности для содержания заключённых. Вместо него запланировано строительство двух новых учреждений современного типа. Уже разработана проектно-сметная документация, и мы будем традиционно мониторить этот процесс", – заявил омбудсмен.

Особое внимание в своём выступлении Ластаев уделил работе Национального превентивного механизма. В этом году Координационный совет НПМ провёл 15 заседаний, где анализировались рекомендации за последние 10 лет и качество отчётов.

"Ежемесячно членам совета направляются отчёты о посещениях и рекомендациях, что позволяет системно обобщать работу НПМ и готовить качественный консолидированный доклад", – отметил он.

По информации омбудсмена, в Казахстане насчитывается 3 070 подмандатных объектов НПМ, из которых 2 800 – участковые пункты полиции. Ластаев поручил завершить их проверку региональными омбудсменами до конца первого квартала 2026 года.

Работа в закрытых учреждениях, по его словам, также остаётся приоритетом. В 2023 году омбудсмен и его представители посетили 801 учреждение, а в 2024 году – уже 817.

"Если взять все визиты участников НПМ и омбудсменов, их число превысит 1 200 в год. Все 964 подмандатных учреждения, которые по международным обязательствам должны посещаться раз в четыре года, в Казахстане мы фактически охватываем за год", – отметил Ластаев.

Он отдельно остановился на медицинских жалобах заключённых. Долгое время врачи в УИС не имели доступа к медицинской информационной системе, что нарушало требования Стамбульского протокола.

"Осуждённые чаще всего жалуются на УДО и замену наказания. Есть и проблемы с качеством медуслуг – врачи УИС были вынуждены вести двойную бумажную работу. Сегодня все заключённые обеспечены ОСМС, а медики получили доступ к информационной системе прямо внутри учреждений", – сообщил омбудсмен.

По его словам, электронное документирование стало важным этапом фиксации возможных фактов жестокого обращения и соответствует международным стандартам. Ластаев отметил, что рекомендации касались и других сфер, включая защиту прав выпускников образовательных учреждений при УИС. Вопрос об исключении упоминания таких школ из аттестатов находится в проработке, и омбудсмен продолжит контролировать его исполнение.