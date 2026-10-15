В Казахстане изменили правила господдержки туристического бизнеса

С августа 2026 года для туристического бизнеса действуют обновленные условия господдержки. Регионы теперь сами выбирают приоритетные туристские территории, а для программы Kids Go Free уточнили требования к турам.

Меры поддержки туристского бизнеса работают в Казахстане с 2022 года. Поправки уточняют требования к предпринимателям, упрощают процедуры и должны сделать расходы бюджетных денег более целевыми.

По Kids Go Free тур должен собирать туроператор, который работает на внутреннем туризме. В пакет обязательно входят авиабилеты экономкласса туда и обратно для несовершеннолетнего пассажира и проживание не меньше двух ночей.

За каждого иностранного туриста, который провел в Казахстане не менее шести ночей, туроператор получает субсидию 15 тысяч теңге. Мера должна продлить пребывание иностранцев в стране и увеличить спрос на туристические услуги в регионах.

Поддержка инфраструктуры осталась прежней. Предпринимателям возмещают 25% затрат на технику и оборудование для горнолыжных курортов и на туристические автобусы.

При строительстве объектов придорожного сервиса, туристских визит-центров и мест размещения туристов можно вернуть 10% расходов.

Сохранили и ежемесячную субсидию на санитарно-гигиенические узлы в размере 83,3 тысячи теңге. За их бесперебойной работой и качеством услуг будут следить.

Приоритетные территории регионы определяют с учетом местных особенностей и туристического потенциала. Так в каждом регионе рассчитывают сосредоточиться на самых перспективных направлениях.