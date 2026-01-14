В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами
В Казахстане внесены изменения в порядок погребения и организацию ухода за могилами, сообщил и.о. министра национальной экономики, передает BAQ.KZ.
Новый приказ вступит в силу 24 января 2026 года.
Согласно документу, местные исполнительные органы будут разрабатывать правила погребения с учётом особенностей территории, застройки населённых пунктов, сохранения объектов историко-культурного наследия, религиозного назначения и природного ландшафта.
Основные положения:
На каждого умершего жителя поселения или бездомного предоставляется земельный участок не менее шести квадратных метров для бесплатного захоронения.
Захоронение проводится на территории кладбища или в колумбарии после предъявления свидетельства о смерти или справки о кремации. На урне с прахом указываются ФИО умершего и регистрационный номер кремации.
Колумбарии и стены скорби могут размещаться как на кладбищах, так и на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых и социальных объектов.
Двойные могилы допускаются по заявлению близких родственников при наличии свободного участка или колумбарной ниши.
Перезахоронение разрешено только при определённых условиях, включая ликвидацию кладбища, транспортировку останков или обнаружение неизвестных захоронений, и с учётом санитарных требований.
Захоронение безродных производится за счёт бюджетных средств.
Требования к проектированию и благоустройству:
Расстояние между могилами — не менее 1 м по длинной стороне и 0,5 м по короткой; глубина — от 1,5 м, для умерших от опасных инфекций — 2 м с хлорной известью на дне.
Колумбарные ниши рассчитаны на урны размером 400×400×300 мм.
Допускается установка памятников, мемориальных плит, скамеек, посадка цветов и декоративных кустарников. Дальнейший уход за могилами обеспечивается родственниками.
Новые правила направлены на упорядочение процесса погребения, соблюдение санитарных норм, сохранение историко-культурного наследия и комфортное благоустройство мест захоронений.
