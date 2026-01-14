  • 14 Января, 14:40

В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами

В Казахстане внесены изменения в порядок погребения и организацию ухода за могилами, сообщил и.о. министра национальной экономики, передает BAQ.KZ.

Новый приказ вступит в силу 24 января 2026 года.

Согласно документу, местные исполнительные органы будут разрабатывать правила погребения с учётом особенностей территории, застройки населённых пунктов, сохранения объектов историко-культурного наследия, религиозного назначения и природного ландшафта.

Основные положения:

  • На каждого умершего жителя поселения или бездомного предоставляется земельный участок не менее шести квадратных метров для бесплатного захоронения.

  • Захоронение проводится на территории кладбища или в колумбарии после предъявления свидетельства о смерти или справки о кремации. На урне с прахом указываются ФИО умершего и регистрационный номер кремации.

  • Колумбарии и стены скорби могут размещаться как на кладбищах, так и на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых и социальных объектов.

  • Двойные могилы допускаются по заявлению близких родственников при наличии свободного участка или колумбарной ниши.

  • Перезахоронение разрешено только при определённых условиях, включая ликвидацию кладбища, транспортировку останков или обнаружение неизвестных захоронений, и с учётом санитарных требований.

  • Захоронение безродных производится за счёт бюджетных средств.

Требования к проектированию и благоустройству:

  • Расстояние между могилами — не менее 1 м по длинной стороне и 0,5 м по короткой; глубина — от 1,5 м, для умерших от опасных инфекций — 2 м с хлорной известью на дне.

  • Колумбарные ниши рассчитаны на урны размером 400×400×300 мм.

  • Допускается установка памятников, мемориальных плит, скамеек, посадка цветов и декоративных кустарников. Дальнейший уход за могилами обеспечивается родственниками.

Новые правила направлены на упорядочение процесса погребения, соблюдение санитарных норм, сохранение историко-культурного наследия и комфортное благоустройство мест захоронений.

