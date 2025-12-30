АО "Правительство для граждан" опубликовало график работы центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов в городах Казахстана на период новогодних праздников и выходных дней, передает BAQ.KZ.

В связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы по всей стране не будут работать 1 и 2 января, а также 7 января 2026 года. При этом суббота, 3 января, определена рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения.

5 и 6 января объявлены рабочими днями, в эти даты все центры будут принимать граждан с 9:00 до 18:00.

В компании напомнили, что стандартный режим работы центров обслуживания населения, включая специализированные, установлен с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы принимают посетителей с понедельника по пятницу до 20:00, а по субботам — с 9:00 до 13:00.

Гражданам рекомендуется учитывать данный график при планировании визитов в центры обслуживания населения в период праздничных дней.