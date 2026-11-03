В Казахстане изменят правила поведения госслужащих

В Казахстане введут новые этические принципы для государственных служащих. Их работа должна строиться на положениях Конституции и принципах служения государству и обществу. О предстоящих изменениях сообщил заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства.

Изменения предусмотрены в рамках реформы государственного управления, обозначенной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября 2026 года.

«Следует также разработать принципы новой этики государственных служащих. В своей работе они должны руководствоваться положениями Конституции, служить Отечеству и народу», - заявил Глава государства в Послании.

По словам Жумангарина, для укрепления основ проводимых реформ будет принят соответствующий Комплексный план.

«Для государственных служащих будут введены новые этические принципы, основанные на положениях Конституции, принципах служения государству и обществу. Стратегическим ориентиром проводимых преобразований станет разработка документа, определяющего долгосрочные приоритеты развития страны», - сообщил министр.

К подготовке документа привлекут Администрацию Президента, Агентство по стратегическому планированию и реформам и Казахстанский институт стратегических исследований.