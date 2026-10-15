В Казахстане изучают, как выращивать судака на рыбных фермах

Казахстанские рыбные хозяйства могут перенять зарубежный опыт выращивания судака. Его обсудили в Шымкенте специалисты из десяти стран на региональном семинаре ФАО ООН и Центральноазиатской и Кавказской комиссии по рыболовству и аквакультуре.

Эксперты из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Украины, Чехии, Венгрии и Грузии рассказали, как разводить судака, выращивать мальков, кормить рыбу и защищать ее от болезней. Отдельно говорили о том, насколько выгодно такое производство для казахстанских хозяйств.

Председатель Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза Серик Сермагамбетов назвал развитие аквакультуры стратегической задачей для Казахстана. По его словам, страна хочет не просто выращивать больше рыбы, а внедрять современные технологии и расширять ассортимент отечественной продукции.

В 2025 году в Казахстане вырастили около 23 тыс. тонн рыбы, рыбных хозяйств в стране почти 700. В том же году приняли закон «Об аквакультуре», он касается господдержки отрасли, научного сопровождения и инвестиций.