Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает активную борьбу с незаконным игорным бизнесом. С начала 2025 года в стране ликвидировано уже 47 подпольных игорных заведений, передает BAQ.KZ.

В ходе рейдов и оперативных мероприятий изъято более 200 игровых автоматов, а также заблокировано свыше 11 тысяч онлайн-ссылок на нелегальные казино и игровые сайты.

В АФМ отмечают, что лудомания приводит не только к финансовым потерям граждан, но и порождает серьёзные социальные проблемы. Незаконные азартные игры нередко становятся причиной долгов, семейных конфликтов и даже преступлений.

В ведомстве подчеркивают: каждый участник нелегальных игр или организатор становится частью преступной схемы.

"Не молчите — сообщайте о таких фактах. Безопасность начинается с ответственности каждого", – призвали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Работа по пресечению незаконного игорного бизнеса продолжается на системной основе.