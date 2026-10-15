В Казахстане модернизируют 7,8 тыс. км водопроводных и канализационных сетей
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В Казахстане планируется обновить около 5 тыс. км сетей водоснабжения и 2,8 тыс. км сетей водоотведения в рамках национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов.
На модернизацию водопроводных сетей предусмотрено 700 млрд теңге, канализационных — 400 млрд теңге. Кроме того, планируется реализовать 45 проектов по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений общей стоимостью около 800 млрд теңге.
Как сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков, текущий износ сетей водоснабжения составляет 38%, а водоотведения — 54%.
К 2029 году эти показатели планируется снизить до 33% и 41% соответственно. Уже в текущем году ожидается уменьшение износа водопроводных сетей до 37%, водоотведения — до 52%.
В настоящее время на различных этапах реализации находятся 146 проектов общей стоимостью 356 млрд теңге.
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