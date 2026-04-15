В Казахстане рассматривают изменения предельных ставок по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом на брифинге сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, соответствующие поправки сейчас прорабатываются совместно с Национальный банк Казахстана.

Какие ставки обсуждаются

Речь идет о пересмотре предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам.

«Рассматривается вариант, когда годовая эффективная ставка будет установлена на уровне 20%, если имеется первоначальный взнос 30% и более», - сообщила Абылкасымова.

При этом для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка может быть выше.

Почему изменения могут отложить

Как отметила глава АРРФР, рынок уже выразил опасения по поводу новых правил.

«Данная мера может снизить доступность ипотеки, поскольку не у всех есть первоначальный взнос в размере 30%», - пояснила она.

В связи с этим участники рынка предлагают отложить или пересмотреть нововведения до смягчения денежно-кредитных условий.

Текущие ставки на рынке

Сейчас ипотека в Казахстане остается дорогой из-за высокой базовой ставки.

«Базовая ставка находится на уровне 18%, и в настоящее время средние ставки по рыночной ипотеке складываются в районе 20–22%», - отметила Абылкасымова.

Какие есть альтернативы

В качестве альтернативы развивается система жилищно-строительных сбережений.

В частности, Freedom Bank уже заявил о запуске продуктов, при которых:

•сначала формируются накопления,

•затем выдается ипотека по более низкой ставке.