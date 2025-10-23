В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за создание дипфейков
За ложные видео и поддельные звонки могут начать наказывать.
В Казахстане рассматривается возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, создающих и распространяющих дипфейки. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на расширенном заседании палаты, где обсуждается закон "Об искусственном интеллекте", передаёт BAQ.KZ.
По словам Ашимбаева, в последнее время участились случаи, когда при помощи технологий имитируются звонки, создаются поддельные голоса и видеозаписи. Однако, отметил он, проблема не ограничивается только телефонным мошенничеством.
"Мы всё чаще видим в социальных сетях фейковые видео и заявления от имени разных людей. В таких записях озвучиваются ложные мнения, создаётся видимость поддержки событий, которых на самом деле не было. Речь идёт не только о звонках", - подчеркнул спикер Сената.
Он отметил, что развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, несёт новые вызовы.
"Как говорится, чем дальше в лес — тем больше дров. Это только начало, первые сигналы. По мере развития технологий фейки, искажённая информация и манипуляции станут серьёзной проблемой. Но делает это не сам искусственный интеллект, а люди. Поэтому ответственность должна лежать именно на них", - сказал Маулен Ашимбаев.
Спикер предложил рассматривать подобные действия в рамках статей о мошенничестве, вымогательстве или незаконном сборе денег. Он подчеркнул, что вопрос требует глубокого правового анализа, однако если закон "Об искусственном интеллекте" будет принят, следующим этапом станет разработка мер ответственности за такие нарушения.
