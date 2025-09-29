В Казахстане на 71% выросло число студентов на грантах по водным специальностям
В Казахстане значительно увеличилось количество студентов, поступивших на грант по специальностям водной отрасли. В новом 2025–2026 учебном году обучение за счет государства начали 894 человека, что на 71% больше по сравнению с прошлым годом, передает BAQ.KZ.
Среди них 818 студентов зачислены на бакалавриат, 44 – на магистратуру, еще 32 – на докторантуру. Для сравнения, в прошлом учебном году грант получили 523 студента, а в 2023–2024 годах – всего 291.
На платной основе в этом году обучение начали 183 человека: 128 на бакалавриате, 52 в магистратуре и 3 – в докторантуре.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в целом по стране на водных специальностях в вузах обучаются 2101 студент. Кроме того, подготовку рабочих кадров ведут 8 колледжей, где учатся 630 человек.
"В сравнении с 2023 годом число высших учебных заведений, готовящих специалистов водной отрасли, увеличилось с 9 до 13. С каждым из них министерство заключило меморандумы, позволяющие студентам проходить практику на водохозяйственных предприятиях. Благодаря этим мерам число студентов, прошедших практику в подведомственных организациях, выросло в пять раз", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
