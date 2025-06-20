В Казахстане продолжается масштабная работа по модернизации сельского хозяйства. С начала 2025 года водосберегающие технологии применяются на 85 тыс. га орошаемых земель, из которых 59 тыс. га — в южных регионах страны, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК:

15,5 тыс. га оснащены дождевальными системами;

29,4 тыс. га — капельным орошением;

14,1 тыс. га выровнены с помощью лазерного планировщика.

Для сравнения: по итогам 2024 года такие технологии были внедрены на 158 тыс. га, из которых 130 тыс. га — в южных регионах страны.

"В прошлом году наше министерство на 30% увеличило долю возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих технологий. Также введён дифференцированный размер субсидий на поливную воду. Для аграриев, использующих водосберегающие системы, размер субсидий увеличен с 60% до 85%. Применение таких технологий позволяет экономить до 30% поливной воды", — отметил Берикбол Мандибаев, директор департамента развития водосберегающих технологий МВРИ РК.

В стране работают четыре завода по производству дождевальных машин и капельного оборудования — в Астане, Алматы и Туркестанской области. В 2025 году планируется открытие ещё трёх заводов по производству капельного оборудования в Туркестанской области.

Это направление, по словам представителей министерства, будет и дальше поддерживаться, особенно в условиях изменения климата и роста потребностей в аграрной продукции.