За первые четыре месяца 2025 года в Казахстане зафиксирован резкий рост дорожно-транспортных происшествий, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz. С января по апрель было зарегистрировано 9,2 тыс. ДТП - это на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 13,1 тыс. человек пострадали, из них 558 погибли.

Алматы снова лидирует по количеству аварий: на мегаполис пришлось почти четверть всех ДТП в стране. За четыре месяца здесь произошло 2,2 тыс. аварий, что на 30% больше, чем год назад. Алматинская и Жамбылская области замыкают тройку самых "аварийных" регионов. Меньше всего ДТП — в Улытауской, СКО и Карагандинской областях.

Виновниками в большинстве случаев были водители, особенно легковых авто - 7,2 тыс. ДТП. Также в статистике фигурируют водители автобусов, грузовиков, мопедов и даже электросамокатов. Причинами чаще всего становятся нарушения ПДД: непредоставление преимущества пешеходам, опасные манёвры, превышение скорости и игнорирование знаков.

Наибольшее число происшествий произошло в населённых пунктах - почти 84% всех аварий. Самыми распространёнными видами ДТП стали наезды на пешеходов, лобовые столкновения и опрокидывания.

Косвенные факторы, такие как скользкая дорога, плохое освещение или ямы, стали причиной значительно меньшего числа аварий - менее 2,5 тыс. случаев, тогда как в 6,8 тыс. ДТП они вообще не были зафиксированы.

Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших - на 62,1% больше, чем в прошлом году. Число раненых выросло до 12,6 тыс. человек, погибших - до 558. Больше всего пострадавших - снова в Алматы, затем следуют Алматинская и Жамбылская области.