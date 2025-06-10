В Казахстане начали контролировать осужденных через смартфон
Приложение FSMSocial помогает осужденным найти работу и получить помощь.
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Осужденных, состоящих на учете в службах пробации, начали контролировать с помощью мобильного приложения, передает BAQ.KZ.
В Шымкенте и Туркестанской области стартовал пилотный проект FSMSocial, суть которого — цифровой контроль и поддержка лиц, состоящих на пробационном учете.
Сотрудники службы пробации теперь используют специально разработанное мобильное приложение, позволяющее в режиме онлайн видеть все данные об осужденных, регистрировать их потребности и отслеживать оказанную помощь.
По данным Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области, с начала тестирования через приложение было направлено 296 заданий. Из зарегистрированных пользователей 18 получили помощь с трудоустройством, 23 — материальную поддержку, 6 — медицинскую помощь, 2 человека были поставлены в очередь на жильё, а 19 получили продовольственные наборы.
Приложение использует технологии искусственного интеллекта для анализа потребностей осужденного и автоматического распределения заданий местным исполнительным органам. После выполнения поручений чиновники вносят отчёт в систему.
Все сотрудники пробации в рамках проекта прошли обучение и уже успешно применяют цифровой инструмент в повседневной работе. В случае успешного завершения пилота, приложение планируют внедрить по всей стране.
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