Осужденных, состоящих на учете в службах пробации, начали контролировать с помощью мобильного приложения, передает BAQ.KZ.

В Шымкенте и Туркестанской области стартовал пилотный проект FSMSocial, суть которого — цифровой контроль и поддержка лиц, состоящих на пробационном учете.

Сотрудники службы пробации теперь используют специально разработанное мобильное приложение, позволяющее в режиме онлайн видеть все данные об осужденных, регистрировать их потребности и отслеживать оказанную помощь.

По данным Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области, с начала тестирования через приложение было направлено 296 заданий. Из зарегистрированных пользователей 18 получили помощь с трудоустройством, 23 — материальную поддержку, 6 — медицинскую помощь, 2 человека были поставлены в очередь на жильё, а 19 получили продовольственные наборы.

Приложение использует технологии искусственного интеллекта для анализа потребностей осужденного и автоматического распределения заданий местным исполнительным органам. После выполнения поручений чиновники вносят отчёт в систему.

Все сотрудники пробации в рамках проекта прошли обучение и уже успешно применяют цифровой инструмент в повседневной работе. В случае успешного завершения пилота, приложение планируют внедрить по всей стране.