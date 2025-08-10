В Казахстане стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 14 августа. На участие в тестировании приняли около 28 тысячи заявлений, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства науки и высшего образования РК, около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% – на русском, 89 человек – на английском языке.

В августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие, студенты, желающие перевестись с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.