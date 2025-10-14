Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения РК продолжает реализацию программы по развитию профессиональных компетенций учителей в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ.

Обучение проводится онлайн через цифровую платформу LMS, что позволяет педагогам проходить курсы без отрыва от основной работы.

На сегодняшний день на курсы уже зарегистрировались более 6 800 педагогов. Наибольшая активность наблюдается среди участников из Астаны, Шымкента, Алматинской и Туркестанской областей.

Программа охватывает 11 предметов базового уровня, включая начальные классы, казахский, русский и английский языки, математику, информатику, физику, химию, биологию, географию и историю.

На платформе доступны учебные материалы и диагностические тесты, позволяющие определить наиболее сложные темы и выстроить индивидуальную траекторию обучения.

Программа направлена на обновление предметных знаний, развитие педагогических компетенций и методическую поддержку учителей.

В прошлом году в рамках проекта обучение прошли более 2 тысяч педагогов из 35 школ страны. По итогам они получили свидетельства и индивидуальные рекомендации для дальнейшего профессионального роста.