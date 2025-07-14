В Казахстане начинают выдавать ваучеры на газ для нуждающихся
Пилотный этап продлится до 30 июня 2026 года.
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В Казахстане стартует пилотный проект по предоставлению цифровых ваучеров на оплату товарного газа для получателей адресной социальной и жилищной помощи, передает BAQ.KZ.
Инициатива реализуется Министерством энергетики совместно с рядом госорганов, в том числе Министерством цифрового развития, Министерством труда и социальной защиты населения, а также Министерством национальной экономики.
Проект станет частью внедрения цифровой платформы "Социальный кошелёк", направленной на повышение прозрачности и справедливости системы социальной поддержки. Механизм уже был апробирован в ограниченном масштабе и теперь масштабируется на все газифицированные регионы страны.
"Основная цель проекта - оказать адресную поддержку малообеспеченным семьям при оплате за газ, используя современные цифровые инструменты", - отметили в Министерстве энергетики.
Решение о масштабировании проекта принято по итогам заседания Правительства от 1 апреля 2025 года под председательством Премьер-Министра Ольжаса Бектенова. Координацию внедрения поручено обеспечить Министерству энергетики и АО "Самрук-Қазына".
Получатели помощи будут получать ваучеры в безналичной форме через платформу "Социальный кошелёк", что обеспечит целевое использование средств.
Проект также направлен на развитие цифровых решений в сфере коммунальных услуг и повышение доступности газа для социально уязвимых категорий граждан.
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