В Казахстане стартует пилотный проект по предоставлению цифровых ваучеров на оплату товарного газа для получателей адресной социальной и жилищной помощи, передает BAQ.KZ.

Инициатива реализуется Министерством энергетики совместно с рядом госорганов, в том числе Министерством цифрового развития, Министерством труда и социальной защиты населения, а также Министерством национальной экономики.

Проект станет частью внедрения цифровой платформы "Социальный кошелёк", направленной на повышение прозрачности и справедливости системы социальной поддержки. Механизм уже был апробирован в ограниченном масштабе и теперь масштабируется на все газифицированные регионы страны.

"Основная цель проекта - оказать адресную поддержку малообеспеченным семьям при оплате за газ, используя современные цифровые инструменты", - отметили в Министерстве энергетики.

Решение о масштабировании проекта принято по итогам заседания Правительства от 1 апреля 2025 года под председательством Премьер-Министра Ольжаса Бектенова. Координацию внедрения поручено обеспечить Министерству энергетики и АО "Самрук-Қазына".

Получатели помощи будут получать ваучеры в безналичной форме через платформу "Социальный кошелёк", что обеспечит целевое использование средств.

Проект также направлен на развитие цифровых решений в сфере коммунальных услуг и повышение доступности газа для социально уязвимых категорий граждан.