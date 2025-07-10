  • 10 Июля, 14:06
  • BAIGENEWS

В Казахстане начнут строить дороги из золы и шлаков

Это существенно сократит экологическую нагрузку на окружающую среду, заверяют в министерстве.

Сегодня, 12:38
АВТОР
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Минтранспорта РК Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: Минтранспорта РК

Министерство транспорта РК утвердило План мероприятий по увеличению объёмов применения техногенных минеральных образований в дорожных проектах. Речь идёт о переработке золы, шлаков, пустых пород и других промышленных отходов с целью их последующего использования в строительстве и ремонте автодорог, передает BAQ.KZ.

План включает комплекс мер по вовлечению техногенных минеральных образований в инфраструктурные проекты. Это не только позволит снизить стоимость строительства, но и сократит экологическую нагрузку, отметили специалисты.

"Переработанные отходы можно эффективно использовать в дорожной отрасли. Они по качеству не уступают традиционным материалам. Государство экономит, предприятия избавляются от отходов, экология выигрывает", - прокомментировал вице-президент АО "КаздорНИИ" Ерик Амирбаев.

Использование техногенных материалов в строительстве уже давно практикуется в ряде стран. Казахстан делает шаг в том же направлении. Однако для полноценной реализации инициативы необходимы изменения в законодательстве, в том числе закрепление стандартов на применение переработанных материалов.

Учёные и эксперты подчёркивают: предприятиям переработки отходов следует предусмотреть налоговые льготы и механизмы поддержки, чтобы инициатива стала реальной и устойчивой.

В Павлодарской и Карагандинской областях запущена оценка техногенных отходов, накопленных на предприятиях. На основе данных будет сформирован перечень рекомендуемых материалов, который войдёт в Единую базу дорожно-строительных материалов Казахстана.

Почему это важно:

  • снижение затрат на дорожные проекты;
  • утилизация промышленных отходов;
  • экономия природных ресурсов;
  • развитие рынка переработки;
  • снижение экологического ущерба.

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