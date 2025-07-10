Министерство транспорта РК утвердило План мероприятий по увеличению объёмов применения техногенных минеральных образований в дорожных проектах. Речь идёт о переработке золы, шлаков, пустых пород и других промышленных отходов с целью их последующего использования в строительстве и ремонте автодорог, передает BAQ.KZ.

План включает комплекс мер по вовлечению техногенных минеральных образований в инфраструктурные проекты. Это не только позволит снизить стоимость строительства, но и сократит экологическую нагрузку, отметили специалисты.

"Переработанные отходы можно эффективно использовать в дорожной отрасли. Они по качеству не уступают традиционным материалам. Государство экономит, предприятия избавляются от отходов, экология выигрывает", - прокомментировал вице-президент АО "КаздорНИИ" Ерик Амирбаев.

Использование техногенных материалов в строительстве уже давно практикуется в ряде стран. Казахстан делает шаг в том же направлении. Однако для полноценной реализации инициативы необходимы изменения в законодательстве, в том числе закрепление стандартов на применение переработанных материалов.

Учёные и эксперты подчёркивают: предприятиям переработки отходов следует предусмотреть налоговые льготы и механизмы поддержки, чтобы инициатива стала реальной и устойчивой.

В Павлодарской и Карагандинской областях запущена оценка техногенных отходов, накопленных на предприятиях. На основе данных будет сформирован перечень рекомендуемых материалов, который войдёт в Единую базу дорожно-строительных материалов Казахстана.

Почему это важно: