В Казахстане намерены выровнять тарифы на воду во всех регионах
Сегодня разница в цене достигает 50 раз: в одних селах куб воды стоит 100 тенге, в других до 5 000.
В Казахстане стоимость питьевой воды для населения различается в десятки раз, а в некоторых селах кубометр обходится дороже литра бензина. Власти обещают исправить этот перекос, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
На брифинге в СЦК председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Бакытжан Жунисбеков признал: разброс тарифов на воду в стране колоссальный.
"Имеются регионы, где тариф на услуги очень высокий и неподъемный населению. Средний тариф по республике в городах составляет 100 тенге за 1 кубический метр воды, в селах доходит до 5 000 тенге", – сказал он.
Причина – в инфраструктуре: протяженные групповые водоводы, удаленные источники, высокая себестоимость подачи. Так, в Костанайской области протяженность водоводов достигает тысячи километров.
"В двух сёлах тарифы на услуги водоснабжения разные. Население села, включенного в Перечень, оплачивает 100 тенге за 1 кубический метр, а население села, не включенного в Перечень, оплачивает полный тариф на услуги на водоснабжения. К примеру, 1000 тенге за 1 кубический метр. Данный факт отрицательно сказывается на настроении жителей", – заметил Жунисбеков.
Теперь Минпромышленности предлагает усреднить оплату.
Согласно Методике, местные исполнительные органы будут устанавливать размер платы в пределах среднего тарифа по республике, исходя из данных по основным субъектам естественных монополий, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице.
В соответствии с Водным кодексом, маслихаты смогут самостоятельно регулировать стоимость одного кубометра воды, учитывая социально-экономическое развитие региона и действующие тарифы.
"Местными исполнительными органами ведутся работы по определению размера платы для населения. Правилами субсидирования предусмотрено, что население оплачивает за услуги водоснабжения согласно утвержденному размеру платы за один кубический метр поданной питьевой воды. При этом, в случае превышения нормативов потребления воды на одного человека в объеме 140 литров в сутки (в месяц 4,2 кубических метров), население оплачивает за превышающий объем на 30% больше установленного размера платы", – сказал Жунисбеков.
