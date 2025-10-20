В Казахстане стоимость питьевой воды для населения различается в десятки раз, а в некоторых селах кубометр обходится дороже литра бензина. Власти обещают исправить этот перекос, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На брифинге в СЦК председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Бакытжан Жунисбеков признал: разброс тарифов на воду в стране колоссальный.

"Имеются регионы, где тариф на услуги очень высокий и неподъемный населению. Средний тариф по республике в городах составляет 100 тенге за 1 кубический метр воды, в селах доходит до 5 000 тенге", – сказал он.

Причина – в инфраструктуре: протяженные групповые водоводы, удаленные источники, высокая себестоимость подачи. Так, в Костанайской области протяженность водоводов достигает тысячи километров.

"В двух сёлах тарифы на услуги водоснабжения разные. Население села, включенного в Перечень, оплачивает 100 тенге за 1 кубический метр, а население села, не включенного в Перечень, оплачивает полный тариф на услуги на водоснабжения. К примеру, 1000 тенге за 1 кубический метр. Данный факт отрицательно сказывается на настроении жителей", – заметил Жунисбеков.

Теперь Минпромышленности предлагает усреднить оплату.

Согласно Методике, местные исполнительные органы будут устанавливать размер платы в пределах среднего тарифа по республике, исходя из данных по основным субъектам естественных монополий, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице.

В соответствии с Водным кодексом, маслихаты смогут самостоятельно регулировать стоимость одного кубометра воды, учитывая социально-экономическое развитие региона и действующие тарифы.