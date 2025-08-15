В Казахстане продолжается уборочная кампания. По данным на первую декаду августа, аграрии уже намолотили 1,2 млн тонн зерна. Работы идут в восьми регионах страны, передает BAQ.KZ.

В рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева особое внимание уделяется поддержке сельхозтоваропроизводителей, созданию благоприятных условий для снижения рисков и укрепления продовольственной безопасности.

На сегодня убрано 903,9 тыс. гектаров зерновых культур. Помимо зерна, собрано 5,7 тыс. тонн масличных культур, 343,6 тыс. тонн картофеля, 1,1 млн тонн овощей и 1,4 млн тонн бахчевых.

Массовая уборочная кампания в Казахстане стартует в третьей декаде августа. В работах будут задействованы 139 тыс. тракторов, 31 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц другой техники. Текущая готовность техники составляет 93%.

Для проведения уборочных работ регионам выделено 402 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене 254 тенге за литр — на 18–20% ниже рыночной стоимости.