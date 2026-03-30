Бюро национальной статистики РК опубликовало данные по занятости населения за 2025 год. Рабочая сила страны составляет 9,77 млн человек, уровень безработицы – 4,6%. Каждый четвёртый из 9,32 млн занятых казахстанцев является самозанятым – работает без трудового договора и несёт все экономические риски самостоятельно. Подробнее в мини обзоре BAQ.kz.

Судя по данным Бюро, из 2,15 млн самозанятых 1,98 млн признаются продуктивно занятыми т.е зарабатывают выше прожиточного минимума. Остальные 168 875 человек относятся к категории непродуктивно занятых. Из них 1 597 человек фиксируют полное отсутствие дохода – такая формулировка содержится непосредственно в таблице статистического ведомства. Ещё 37 336 получают от одного тенге до одного прожиточного минимума. Суммарно 38 933 человека – каждый четвёртый среди непродуктивно занятых находятся без дохода или ниже его минимального уровня.

Три отрасли формируют основу самозанятости. Торговля объединяет 640 750 человек, это почти 30% от всего массива. Сельское хозяйство даёт 469 398 самозанятых, транспорт –254 491. Реальными работодателями среди всех самозанятых являются лишь 125 419 человек, это менее 6%. Подавляющее большинство работает исключительно за свой счёт.

Региональный разрыв в доходных группах принципиален. Туркестанская область лидирует по числу самозанятых тут их аж 383 674 человека. Из них 47,2% входят в диапазон совокупного дохода до 150 тысяч тенге в месяц, 73,7% – до 200 тысяч. В Атырауской области 85,7% самозанятых сосредоточены в диапазоне от одного прожиточного минимума до 100 тысяч тенге. В Астане и Алматы картина противоположная: 17,1% и 20,8% самозанятых соответственно входят в диапазон совокупного дохода свыше 500 тысяч тенге в месяц.

В сеельской местности самозанятые составляют 31,9% от всех занятых т.е каждый третий. В городах –18%, каждый пятый. Среди самозанятых мужчины составляют 55,1% –1,18 млн человек, женщины – 44,9%, или 966 979 человек.

Долгосрочная безработица т.е когда человек свыше года без работы, зафиксирована на уровне 1,6%: у мужчин 1,3%, у женщин 1,9%. Молодёжная безработица среди 15–24-летних составляет 3,6%.