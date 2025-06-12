Во время мониторинга в резервате "Ертис орманы" специалисты зафиксировали редкое природное событие — обнаружено гнездо могильника (Aquila heliaca), крупной хищной птицы, занесённой в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ.

В гнезде были замечены здоровые птенцы, что свидетельствует об успешном гнездовании и благоприятных условиях для вида. Экологи подчеркивают, что такие результаты стали возможны благодаря системной природоохранной работе и бережному отношению к экосистеме резервации.

Могильник — орланообразная птица, находящаяся на грани исчезновения и охраняемая на международном уровне. Его присутствие в дикой природе — редкость и символ сохранённой природной силы.

"Каждое такое наблюдение — это надежда на сохранение биологического разнообразия", — отметили в администрации резерва.

Видео с гнездом и птенцами опубликовано на официальной странице "Ертис орманы" и вызвало большой интерес среди казахстанцев, заботящихся о судьбе редких видов.