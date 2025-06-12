  • 12 Июня, 11:12
  • BAIGENEWS

В Казахстане обнаружены птенцы редчайшего в мире хищника

В Павлодарской области зафиксировано успешное гнездование могильника.

Сегодня, 10:09
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09
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Фото: Кадр видео

Во время мониторинга в резервате "Ертис орманы" специалисты зафиксировали редкое природное событие — обнаружено гнездо могильника (Aquila heliaca), крупной хищной птицы, занесённой в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ.

В гнезде были замечены здоровые птенцы, что свидетельствует об успешном гнездовании и благоприятных условиях для вида. Экологи подчеркивают, что такие результаты стали возможны благодаря системной природоохранной работе и бережному отношению к экосистеме резервации.

Могильник — орланообразная птица, находящаяся на грани исчезновения и охраняемая на международном уровне. Его присутствие в дикой природе — редкость и символ сохранённой природной силы.

"Каждое такое наблюдение — это надежда на сохранение биологического разнообразия", — отметили в администрации резерва.

Видео с гнездом и птенцами опубликовано на официальной странице "Ертис орманы" и вызвало большой интерес среди казахстанцев, заботящихся о судьбе редких видов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ертіс Орманы Табиғи Резерваты (@ertisormany_2003)

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