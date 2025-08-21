В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
Теперь каждый ввод в дом должен быть оснащён прибором учета воды.
Министр промышленности и строительства утвердил новые правила выбора, установки и эксплуатации приборов учёта воды в системах водоснабжения и водоотведения населённых пунктов, передает BAQ.KZ.
Документ направлен на повышение прозрачности учета потребления воды и внедрение современных технологий контроля. Он регламентирует монтаж и обслуживание счётчиков, их поверку и замену, а также определяет минимальные требования к узлам учёта на водозаборах, насосных станциях и у конечных потребителей.
Среди нововведений — включение понятий “автоматизация”, “дистанционный сбор и передача данных” и “устройство сбора и передачи данных (УСПД)”. Теперь узлы учёта должны быть установлены на каждом вводе систем водоснабжения — как в жилых, так и в нежилых помещениях. В многоквартирных домах вводится понятие общедомового прибора учета воды, фиксирующего общий объём потребления.
Поверка и замена приборов
Все счётчики должны быть включены в госреестр средств измерений, иметь клеймо поверки и сертификат.
По истечении межповерочного интервала прибор снимается с коммерческого учёта и не используется для расчётов.
В случае выхода из строя расчёты временно ведутся по среднему расходу за три предыдущих месяца, но не более одного месяца. Замена должна быть произведена в течение 30 календарных дней.
Эксплуатация приборов с повреждёнными пломбами, истекшим сроком поверки или без регистрации в реестре запрещена. Ответственность за нарушения или хищения несёт потребитель.
Ответственность за сохранность приборов
До передачи объекта в собственность отвечает застройщик.
После ввода — собственник жилья или юридическое лицо.
В многоквартирных домах — орган управления кондоминиумом либо сами жильцы, если он отсутствует.
