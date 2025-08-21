Министр промышленности и строительства утвердил новые правила выбора, установки и эксплуатации приборов учёта воды в системах водоснабжения и водоотведения населённых пунктов, передает BAQ.KZ.

Документ направлен на повышение прозрачности учета потребления воды и внедрение современных технологий контроля. Он регламентирует монтаж и обслуживание счётчиков, их поверку и замену, а также определяет минимальные требования к узлам учёта на водозаборах, насосных станциях и у конечных потребителей.

Среди нововведений — включение понятий “автоматизация”, “дистанционный сбор и передача данных” и “устройство сбора и передачи данных (УСПД)”. Теперь узлы учёта должны быть установлены на каждом вводе систем водоснабжения — как в жилых, так и в нежилых помещениях. В многоквартирных домах вводится понятие общедомового прибора учета воды, фиксирующего общий объём потребления.

Поверка и замена приборов

Все счётчики должны быть включены в госреестр средств измерений, иметь клеймо поверки и сертификат.

По истечении межповерочного интервала прибор снимается с коммерческого учёта и не используется для расчётов.

В случае выхода из строя расчёты временно ведутся по среднему расходу за три предыдущих месяца, но не более одного месяца. Замена должна быть произведена в течение 30 календарных дней.

Эксплуатация приборов с повреждёнными пломбами, истекшим сроком поверки или без регистрации в реестре запрещена. Ответственность за нарушения или хищения несёт потребитель.

Ответственность за сохранность приборов

До передачи объекта в собственность отвечает застройщик.

После ввода — собственник жилья или юридическое лицо.

В многоквартирных домах — орган управления кондоминиумом либо сами жильцы, если он отсутствует.