Премьер-министр Олжас Бектенов утвердил новую редакцию правил приватизации жилья из государственного жилищного фонда, передает BAQ.KZ.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно документу, теперь при приватизации обязательным станет прохождение биометрической аутентификации.

Кто может приватизировать жильё по остаточной стоимости:

госслужащие, работники бюджетных организаций и госпредприятий, судьи, а также космонавты и лица на выборных госдолжностях со стажем не менее 10 лет;

военнослужащие и сотрудники силовых структур с выслугой от 10 лет, включая уволенных по возрасту, состоянию здоровья или сокращению;

граждане и кандасы, прожившие в служебном жилье не менее пяти лет.

Космонавты со стажем более 15 лет смогут получить жильё бесплатно.

Также безвозмездная приватизация предусмотрена для ряда категорий:

ветераны и инвалиды ВОВ, семьи погибших военнослужащих (кроме особых случаев);

лица с инвалидностью I–II группы;

ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;

пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

военнослужащие с инвалидностью вследствие ранения или болезни, полученных при исполнении службы;

пострадавшие от экологического бедствия в Приаралье;

сотрудники силовых структур с выслугой более 20 лет или 10 лет при наличии ребёнка с инвалидностью;

жертвы политических репрессий, если они являются инвалидами или пенсионерами.

Не подлежат приватизации: аварийное и временное жильё, дома под снос или переоборудование, жильё в военных городках и заповедниках, общежития и комнаты для студентов или работников по ротации.

Каждый гражданин РК сможет приватизировать только одно жильё из госфонда, при этом наличие доли до 50% в ранее приватизированном объекте не станет препятствием.