  • 16 Октября, 17:42

В Казахстане обновлено 12 тысяч километров автодорог

В 2024 году строительными работами было охвачено рекордное количество автодорог.

Сегодня, 16:15
BAQ.KZ. Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
Фото: BAQ.KZ.

В своём выступлении на XII Гражданском форуме Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев сообщил, что в стране активно развивается транспортная инфраструктура и укрепляется транзитный потенциал, передаёт BAQ.KZ.

"В 2024 году строительными работами были охвачены рекордные 12 тысяч километров дорог. Это позволило довести до нормативного состояния 93% республиканских и 89% местных дорог", — отметил депутат.

По его словам, развитие инфраструктуры является важной частью экономической стратегии и способствует росту внутренней и внешней логистики, созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности регионов.

"Такие результаты демонстрируют, что развитие транспортной сети становится одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики", — подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

