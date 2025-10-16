В Казахстане обновлено 12 тысяч километров автодорог
В 2024 году строительными работами было охвачено рекордное количество автодорог.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В своём выступлении на XII Гражданском форуме Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев сообщил, что в стране активно развивается транспортная инфраструктура и укрепляется транзитный потенциал, передаёт BAQ.KZ.
"В 2024 году строительными работами были охвачены рекордные 12 тысяч километров дорог. Это позволило довести до нормативного состояния 93% республиканских и 89% местных дорог", — отметил депутат.
По его словам, развитие инфраструктуры является важной частью экономической стратегии и способствует росту внутренней и внешней логистики, созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности регионов.
"Такие результаты демонстрируют, что развитие транспортной сети становится одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики", — подчеркнул Елнур Бейсенбаев.
Самое читаемое
- Костанай во тьме: даже после миллиардных вложений горожане ходят по неосвещённым улицам
- Школьницу изнасиловали в Алматинской области
- "270 солдат за три года": депутат потребовал решить проблему дедовщины в армии
- Страшное ДТП в Алматинской области унесло жизни двух человек
- Военные реформы назрели: депутаты требуют пересмотреть систему обеспечения армии