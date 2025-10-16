В своём выступлении на XII Гражданском форуме Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев сообщил, что в стране активно развивается транспортная инфраструктура и укрепляется транзитный потенциал, передаёт BAQ.KZ.

"В 2024 году строительными работами были охвачены рекордные 12 тысяч километров дорог. Это позволило довести до нормативного состояния 93% республиканских и 89% местных дорог", — отметил депутат.

По его словам, развитие инфраструктуры является важной частью экономической стратегии и способствует росту внутренней и внешней логистики, созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности регионов.