В Казахстане обновят 37 пунктов пропуска на границе: назван срок

До конца 2027 года в Казахстане планируют завершить модернизацию 37 автомобильных пунктов пропуска. Работы должны повысить пропускную способность пограничных переходов и создать более удобные условия для грузоперевозчиков.

Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в Правительстве, посвященной исполнению Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Развитие транспортных коридоров и модернизация пограничной инфраструктуры входят в число задач, поставленных Главой государства.

«В настоящее время продолжается модернизация 37 автомобильных пунктов пропуска. Завершить ее планируем до конца следующего года. Для создания благоприятных условий грузоперевозчикам ведется развитие придорожной инфраструктуры на всем протяжении международных автомобильных коридоров, начиная от государственной границы», - сообщил Налибаев.

Обновление затрагивает автомобильные пункты пропуска на границе с Россией и Кыргызстаном.

По данным Правительства, вдоль автомобильных дорог Казахстана сейчас работают 1 465 объектов придорожного сервиса. За последние три года построили 221 объект.

Речь идет о комплексах с автозаправочными станциями, гостиницами, магазинами и станциями технического обслуживания.

Потребность в развитии транспортной инфраструктуры растет вместе с объемами перевозок.

За девять месяцев 2026 года железнодорожный транзит через Казахстан увеличился на 15% и достиг 33,8 млн тонн.

Всего в транспортной отрасли перевезли 712 млн тонн грузов, что на 0,9% больше прошлогоднего показателя. Пассажирские перевозки выросли на 3,4%, до 1,5 млрд человек.