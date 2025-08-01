В Казахстане дан старт проекту по созданию сети больниц дружелюбного отношения к ребенку в рамках Всемирной недели грудного вскармливания, которая ежегодно отмечается в первую неделю августа, передаёт BAQ.kz.

В Медицинском университете Астана (АМУ) на Республиканском совещании был презентован проект МЗ РК/ЕФСР/ВОЗ "Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в больнице доброжелательного отношения к ребенку" с участием министра здравоохранения, специалистов из управлений здравоохранения регионов, главных внештатных педиатров и другие специалистов.

Мероприятие организовано Страновым офисом ВОЗ при поддержке Министерства здравоохранения, Евразийского фонда стабилизации и развития и Университета АМУ.

"Мы хотим, чтобы каждое медицинское учреждение стало пространством заботы, поддержки и доверия для матери и ребенка. Это не просто задача системы здравоохранения – это наша общая обязанность перед будущим страны", — подчеркнула глава ведомства РК Акмарал Альназарова на республиканском совещании.

В Казахстане Министерство здравоохранения РК при поддержке Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и ВОЗ в рамках проекта по созданию сети Больниц доброжелательного отношения к ребенку с проведут обучение более 400 медицинских работников организаций первичной медико-санитарной помощи и перинатальных центров в регионах страны для продвижения грудного вскармливания как важнейшего условия крепкого здоровья на протяжении всей жизни.

"В нашей стране уделяется большое внимание поддержке грудного вскармливания. Согласно официальным данным, в настоящее время 71% детей в возрасте от 0 до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании, а около 400 тысяч детей в возрасте до двух лет продолжают получать грудное молоко в сочетании с прикормами", - сообщили в Минздраве.

Цель – довести охват исключительно грудным вскармливанием до 85%.