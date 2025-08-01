В Казахстане обучат более 400 медработников для продвижения грудного вскармливания
В настоящее время 71% детей в возрасте от 0 до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании.
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В Казахстане дан старт проекту по созданию сети больниц дружелюбного отношения к ребенку в рамках Всемирной недели грудного вскармливания, которая ежегодно отмечается в первую неделю августа, передаёт BAQ.kz.
В Медицинском университете Астана (АМУ) на Республиканском совещании был презентован проект МЗ РК/ЕФСР/ВОЗ "Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в больнице доброжелательного отношения к ребенку" с участием министра здравоохранения, специалистов из управлений здравоохранения регионов, главных внештатных педиатров и другие специалистов.
Мероприятие организовано Страновым офисом ВОЗ при поддержке Министерства здравоохранения, Евразийского фонда стабилизации и развития и Университета АМУ.
"Мы хотим, чтобы каждое медицинское учреждение стало пространством заботы, поддержки и доверия для матери и ребенка. Это не просто задача системы здравоохранения – это наша общая обязанность перед будущим страны", — подчеркнула глава ведомства РК Акмарал Альназарова на республиканском совещании.
В Казахстане Министерство здравоохранения РК при поддержке Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и ВОЗ в рамках проекта по созданию сети Больниц доброжелательного отношения к ребенку с проведут обучение более 400 медицинских работников организаций первичной медико-санитарной помощи и перинатальных центров в регионах страны для продвижения грудного вскармливания как важнейшего условия крепкого здоровья на протяжении всей жизни.
"В нашей стране уделяется большое внимание поддержке грудного вскармливания.
Согласно официальным данным, в настоящее время 71% детей в возрасте от 0 до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании, а около 400 тысяч детей в возрасте до двух лет продолжают получать грудное молоко в сочетании с прикормами", - сообщили в Минздраве.
Цель – довести охват исключительно грудным вскармливанием до 85%.
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