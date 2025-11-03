Министерство торговли и интеграции Казахстана объявило о планах ввести ограничения на повышение арендной платы для предпринимателей, получивших государственную поддержку, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.

Новые меры будут закреплены в проекте изменений к Правилам оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, разработанному МТИ РК.

Согласно проекту приказа, стоимость аренды торгового места не сможет повышаться арендодателем в течение года после предоставления предпринимателю мер государственной поддержки. Это решение направлено на создание стабильных условий для малого и среднего бизнеса, особенно для индивидуальных предпринимателей, работающих на арендуемых площадях. Предприниматели смогут заранее планировать расходы и защищены от внезапных и необоснованных повышений арендной платы.

Проект приказа был подготовлен во исполнение протокольного поручения Премьер-Министра Республики Казахстан по вопросам инвестиционных заказов и стимулирования экономического роста. В рамках прозрачности процесса с 3 по 18 ноября 2025 года документ будет проходить публичное обсуждение на портале открытых нормативно-правовых актов. Министерство призывает предпринимателей и заинтересованных граждан активно участвовать в обсуждении и высказывать свои предложения.