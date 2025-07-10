В Казахстане вступает в силу важное напоминание от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка: взять потребительский микрокредит без согласия супруга или супруги теперь невозможно, если займ не направлен на нужды семьи, передает BAQ.KZ.

Такая мера служит защите имущественных прав и призвана предотвратить злоупотребления при оформлении кредитов. В случае, если кредит был оформлен в обход установленного порядка, его можно аннулировать - финансовая организация обязана признать договор недействительным при отсутствии согласия второй стороны.Если у вас возникли подозрения о существовании такого займа, можно официально запросить информацию у банка или МФО, оформив нотариальную доверенность. При подтверждении нарушений - обращаться в саму организацию, затем при необходимости - к омбудсмену или напрямую в Агентство.

Отдельное внимание уделено новым поправкам: согласно проекту, согласие супруга будет необходимо при получении кредита от 1000 МРП (почти 4 миллиона тенге), за исключением отдельных случаев. Агентство напоминает казахстанцам о важности внимательного отношения к вопросам личных финансов и рекомендует регулярно проверять свою кредитную историю.